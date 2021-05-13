Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск закрыты для пассажиров поезда Алматы – Оскемен

НУР-СУЛТАН. КАЗФИНФОРМ – Временно запрещена посадка и высадка пассажиров поезда №351/352 «Алматы – Оскемен» на ст. Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақстан темір жолы».

АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что согласно письмам Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК и Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (ВКО), для предотвращения распространения коронавируса по ВКО с 00.00 часов 13 мая 2021 года до отмены, временно запрещена продажа проездных документов (билетов), посадка и высадка пассажиров по станциям Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск на пассажирский поезд №351/352 сообщением «Алматы – Оскемен».

Пассажиры могут вернуть железнодорожные билеты на отмененные стоянки поезда и получить денежные средства в полном объеме без удержаний в сроки, установленные Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнавать по справочному номеру «105».

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и соблюдать меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.