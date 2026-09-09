Успеют ли подготовиться к холодам теплоисточники Карагандинской области

До начала отопительного сезона остаются считанные недели, и для Карагандинской области сейчас наступает самый ответственный этап — проверить, насколько подготовлены котельные, тепловые сети и жилые дома к первым холодам, передает корреспондент агентства Kazinform.

На бумаге готовность уже близка к стопроцентной, однако часть ремонтных работ и заготовка топлива еще продолжаются.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, общий уровень подготовки объектов к отопительному сезону составляет 99,6%.

В этом году на ремонт и подготовку коммунальной инфраструктуры из всех источников финансирования направлено 196,4 млрд теңге — почти на 44% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2025 году на эти цели было предусмотрено 136,6 млрд теңге.

Основные средства пошли на подготовку энергетических объектов, локальных теплоисточников, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также электролиний, подстанций и объектов газоснабжения.

В области подготовлены 602 локальных теплоисточника, в том числе 45 котельных и 557 автономных систем отопления. Также приведены в готовность более 1,3 тыс. км инженерных сетей, 532 электроподстанции, 1116 объектов социальной сферы и более 6 тысяч многоэтажных домов.

Но именно состояние тепловых сетей традиционно остается одним из наиболее чувствительных вопросов для жителей региона. В этом году реконструкция и ремонт проходят в Караганде, Темиртау, Шахтинске и Абайском районе, а средний ремонт — в Балхаше, Приозерске и ряде районов области.

Всего предусмотрено 8 проектов стоимостью 28,7 млрд теңге, которые охватывают реконструкцию 12,3 км тепловых сетей. Из них четыре реализуются в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» — на сумму 21,8 млрд теңге. Они предусматривают обновление 8,4 км сетей.

Монтаж по этим проектам уже завершен. Сейчас рабочие бригады занимаются восстановлением и благоустройством территорий.

Тем временем на самих энергоисточниках ремонтная кампания еще продолжается. На семи станциях области запланирован ремонт 37 котлов и 27 турбин. На сегодняшний день работы завершены на 24 котлах и 17 турбинах, еще 10 котлов и пять турбин остаются в ремонте.

Для жителей не менее важен другой вопрос — хватит ли топлива, когда температура начнет опускаться ниже нуля.

Все энергетические станции уже заключили договоры на поставку угля. На предстоящий отопительный период планируется завезти свыше 6,7 млн тонн топлива.

Отдельно формируются запасы угля для населения, бюджетных организаций и коммунально-бытовых нужд. Сейчас заготовлено 531,7 тыс. тонн или 49,8% необходимого объема.

При этом для коммунально-бытовых нужд запас составляет уже 81,2% потребности, а для населения — только 39,6%. Всего на отопительный сезон 2026–2027 годов области потребуется около 1,07 млн тонн угля, из которых 803,8 тыс. тонн предназначены для населения.

Именно этот показатель пока выглядит наиболее чувствительным: до полного объема заготовки угля для жителей еще далеко, поэтому вопрос поставок остается на особом контроле.

При этом в регионе заявляют, что критических рисков для начала отопительного сезона сейчас не видят. Оставшиеся работы обещают завершить в ближайшее время, а само начало отопительного периода ожидается с 1 по 15 октября, в зависимости от погодных условий и конкретного региона области.

Ранее сообщалось, что лишь 55 процентов многоэтажных домов Петропавловска готовы к отопительному сезону.