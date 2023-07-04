Успеют ли подготовить дома к зиме в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Процесс подготовки жилых домов Павлодара и Аксу к зиме обсудили в областном акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации руководителя регионального управления энергетики и ЖКХ Ержана Салханова, из 2 231 многоквартирного жилого дома полностью подготовили к предстоящей зиме 46,7%. В прошлом году к этому же сроку акты были у 29,7% высоток.

Ержан Салханов отметил высокий темп в Экибастузе. Из 690 МЖД уже полностью подготовили к отопительному сезону 84,2%.

Как сообщали на совещании в облмаслихате, за 182 дома Экибастуза без форм управления взялись градообразующие предприятия.

По информации акимата Павлодара, из 1277 МЖД полностью подготовили 24,1%. «Павлодарские тепловые сети» сообщили, что 38 высоток получили паспорта готовности.

Что касается Аксу, то здесь показатели подготовки выше. Городской акимат сообщает о 56%. 14 домов получили паспорта готовности.

«Анализируя процесс подготовки жилого фонда, наблюдаем риск несвоевременного окончания подготовительных работ многоквартирных жилых домов к предстоящему отопительному сезону в Павлодаре и Аксу, — отметил Ержан Салханов. — Кроме того, дома без форм управления в городах проводят подготовку без должного внимания со стороны акиматов».

Без формы управления 177 домов в Павлодаре, 182 в Экибастузе и три в Аксу.

Ержан Салханов считает, что акиматам городов необходимо усилить разъяснительную работу с председателями органов управления и взять на особый контроль подготовку жилого фонда.

Аким области Асаин Байханов поручил руководителям городов, районов, ведомств взять под личный контроль подготовку к предстоящей зиме.