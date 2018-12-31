Успешный дебют на профи-ринге Данияра Елеусинова отметило зарубежное СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxingscene.com, подводя итоги уходящего года, отметил успешный дебют на профи-ринге казахстанского боксера Данияра Елеусинова (5-0, 3 КО), сообщает Sports.kz.

Лучшим 2018 года редакция журнала назвала 20-летнего американского легковеса Девина Хэйни (20-0, 13 КО), а Елеусинова наряду с несколькими другими боксерами поставила на второе место в этом списке.

«Олимпийский чемпион-2016 Данияр Елеусинов дебютировал в профессионалах 28 апреля и мощно начал свою профессиональную карьеру в этом году. В пятом бою в профи сильный левша Елеусинов нокаутировал никарагуанца Маркоса Мохику», - пишет Boxingscene.com.

Напомним, три из пяти победы на профи-ринге Данияр Елеусинов добыл в этом году нокаутом.