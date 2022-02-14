Успешность майнинга в Казахстане объяснил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Успешность майнинга в Казахстане объясняется стоимостью потребляемого электричества. Таким мнением поделился экономический обозреватель Ануар Нуртазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Майнинг в Казахстане был прибыльным или сверхприбыльным только по одной причине: что в Казахстане либо не платили за электричество, либо платили за электричество по минимальному тарифу», - рассказал эксперт корреспонденту МИА «Казинформ».

Вычислить майнеров, как поведал А. Нуртазин, возможно через энергокомпании, которые могут наблюдать за своими пиковыми нагрузками. Рассчитать среднее энергопотребление можно вплоть до каждой квартиры.

По данным Министерства энергетики, отдельные модели оборудования потребляют в месяц 2,5 – 3 кВтч, что превышает потребление трехкомнатной квартиры в 8 раз. В Минэнерго считают, что решение проблемы нелегальных майнеров помогло бы прекратить импорт электроэнергии в страну.

По словам Ануара Нуртазина, эффективность или рентабельность майнинга зависит от двух компонентов. Первое – это оборудование, которое постоянно дорожает. Помимо базовой инфляции рост цен связан с глобальным дефицитом чипов, которые являются «мозгом» смартфонов, ноутбуков, настольных компьютеров, «умных» телевизоров, автомобилей и устройств, подключенных к интернету. Второе – это огромные расходы, связанные с электричеством.

«И по этой формуле расчета по прибыльности, например, при стоимости электроэнергии в США, этот бизнес становится на сегодняшний день практически неприбыльным. Соответственно многие фермы переезжают в те регионы, где могут иметь доступ к огромным запасам электроэнергии. Если у нас есть резервы по электричеству, то это не такая большая проблема, но если же этих резервов нет, тогда это становится проблемой. Здесь я полностью поддерживаю позицию Главы государства в том, что майнинг – это такой же сектор экономики, как и все другие, соответственно те, кто добывает коины, или майнит их, должны платить налоги, безусловно», - пояснил Ануар Нуртазин.

Он отметил, что открытыми остаются вопросы того, как майнинг будет соотноситься в будущем к остальным валютам, как будет происходить вывод этих средств. На сегодня в Казахстане отсутствует криптобиржа.

«Также есть вопросы по так называемой добавленной экономической стоимости всего процесса майнинга, то есть насколько это в принципе отражается на всей остальной экономике Казахстана, так как на сегодняшний день майнинг - это по большому счету сектор, который замкнут сам на себя, и полностью зависящий от импорта, так как все оборудование завозится. Это сектор, который никак не вовлечен в экономику нашей страны», - уточнил экономический обозреватель.

Вместе с тем, по его мнению, майнинг довольно рискованный бизнес, даже для малых инвесторов, у которых имеется 5-10 видеокарт и которые платят за электроэнергию по тарифам физических лиц, то есть размещают фермы у себя дома.

«Стоимость самой криптовалюты очень волатильна, и, соответственно, есть риски так называемого правильного выхода в твердую валюту. Если выйти неправильно, то можно «прогореть», что часто и происходит в последний год. Это зависит от того, какой тип валюты, каким образом майнится, но все равно конечный результат – это выход в «нал», - заключил эксперт.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству до 1 апреля разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга.

Добавим, в прошлом году Казахстан вышел на второе место в мире после США и обогнал Россию в майнинге биткоина.