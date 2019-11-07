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Успешно завершились испытания ЗРК С-300 после капитального ремонта

7 Ноября 2019 16:29
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Успешно завершились испытания ЗРК С-300 после капитального ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На полигоне Сары-Шаган завершились боевые стрельбы зенитным ракетным комплексом С-300, прошедшего капитальный ремонт на отечественном предприятии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

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В ходе испытания все цели были поражены, что показывает высокий уровень ремонтных работ. В дальнейшем ЗРК С-300 заступит на боевое дежурство для охраны и обороны воздушного пространства Республики Казахстан.

Следует подчеркнуть, что данный проект реализован на базе предприятия СКТБ «Гранит» совместно с АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

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Ключевые слова: Армия,
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