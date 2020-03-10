Успенский районный домбровый оркестр создали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Первое большое выступление домбровый оркестр из Успенского района Павлодарской области покажет в день празднования Наурыза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В районном доме культуры прошла первая репетиция домбрового оркестра, инициатором создания выступил аким Успенского района Николай Дычко», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе образования Успенского района Павлодарской области.

В сёлах Успенского района считают, что одним из величайших инструментов и главным символом казахской музыкальной культуры, безусловно, остаётся домбра, без которой не обходилось ни одно событие в жизни народа.

«Так было ещё во времена кочевников и остаётся по сей день. Этот щипковый двухструнный инструмент неизменно объединяет людей разных профессий, вероисповеданий и национальностей, ведь порой его чарующие звуки способны рассказать и донести куда более глубинные мысли, чем слова», - добавили в районо.

Поддержку созданию домбрового оркестра Успенского района оказал павлодарский музыкальный колледж.

«Со всего района съехались 50 детей и взрослые, чтобы вместе разучить и исполнить композицию Курмангазы «Балбыраун». Первое большое выступление оркестр покажет в день празднования Наурыза», - подчеркнул источник.

Фото отдела образования Успенского района Павлодарской области.