НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов опубликовал в Instagram поздравление с 8 марта, адресовав его всей прекрасной половине столицы, передает МИА «Казинформ».

«Успехи и достижения нашей столицы неразрывно связаны с представительницами прекрасного пола! Нет сферы, где женщины не достигли бы успехов. Каждая вносит свой особый вклад в развитие страны и города.

Поздравил женщин с Международным женским днем – 8 марта, организовали праздничный концерт. Среди присутствующих: медицинские работники, педагоги, соцработники, ветераны труда, матери, воспитывающие детей с особыми потребностями, матери детей, которые показали успехи в учебе, спорте и др.

Глава государства уделяет особое внимание реализации потенциала женщин, повышается доля женщин на руководящих должностях. Так, например, если посмотреть на сферы, то у нас в городе 25 тыс. медработников, из них более 20 тыс - женщины, 21 тыс. учителей, из них порядка 16 тыс. - женщины. Из 139 школ 100 возглавляют женщины, из 30 медорганизаций 17 возглавляют женщины. И таких примеров много.

Наши женщины учат наших детей, лечат горожан, вносят вклад в развитие всей жизнедеятельности города. Успехи и достижения столицы по праву связаны с представительницами женского пола.

Поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, уюта в доме, успехов и счастья!», - написал аким столицы.