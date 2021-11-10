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Успех сборной Казахстана по боксу в Белграде отметили в Азии

10 Ноября 2021 14:47
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Успех сборной Казахстана по боксу в Белграде отметили в Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация бокса (ASBC) отметила выдающееся выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Казахстан возглавил командный рейтинг на чемпионате мира по боксу в Белграде и вернулся на вершину после чемпионата мира в Алматы в 2013 году. Из тринадцати боксеров десять вышли в четвертьфинал, пять — в полуфинал и закончили турнир с медалями. Их итоговое выступление — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали и 43 очка в официальном командном рейтинге. Казахстан занял первое место в командном рейтинге, опередив Кубу, США, Россию, Японию, Индию, Узбекистан, Азербайджан, Таиланд и Францию», — пишет ASBC в Facebook.

Напомним, чемпионами мира в Белграде стали Темиртас Жусупов (48 кг) и Сакен Бибосынов (51 кг), серебряные медали выиграли Махмуд Сабырхан (54 кг) и Серик Темиржанов (57 кг), а с «бронзой» турнир закончил Аблайхан Жусупов (67 кг).



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#Центральная Азия   #Спорт   #Бокс  
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