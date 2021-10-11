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    14:44, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Усовершенствовать управление иммунизацией населения предлагают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость совершенствования управления программой иммунизации населения отметила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Требуется совершенствование управления программой иммунизации населения. Предлагается разработать долгосрочный план, основанный на детальном и ситуационном анализе по вакциноуправляемым заболеваниям», - сказала Джамиля Нурманбетова на правительственном часе в Мажилисе.

    Не менее важным вопросом, по словам депутата, является повышение взаимосвязи с СМИ для информирования населения достоверными и адекватными сведениями о санэпидситуации.

    «Уверена, что принятие комплексных мер положительно скажется не только на качестве оказываемых санэпидуслуг, но и позволит оперативно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний», - резюмировала Джамиля Нурманбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Мнения Парламент Мажилис
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