Усовершенствовать управление иммунизацией населения предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость совершенствования управления программой иммунизации населения отметила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требуется совершенствование управления программой иммунизации населения. Предлагается разработать долгосрочный план, основанный на детальном и ситуационном анализе по вакциноуправляемым заболеваниям», - сказала Джамиля Нурманбетова на правительственном часе в Мажилисе.

Не менее важным вопросом, по словам депутата, является повышение взаимосвязи с СМИ для информирования населения достоверными и адекватными сведениями о санэпидситуации.

«Уверена, что принятие комплексных мер положительно скажется не только на качестве оказываемых санэпидуслуг, но и позволит оперативно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний», - резюмировала Джамиля Нурманбетова.