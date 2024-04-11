Усовершенствовать Налоговый кодекс РК предложил сенатор

По словам сенатора, депутаты провели уже множество встреч с представителями бизнес-среды и гражданами страны по обсуждению проблемных вопросов действующего Налогового кодекса. Из числа наиболее часто поднимаемых вопросов — внедрение системы НДС-платежей «Е-Тамга», который обеспечит своевременные уплаты, сокращение контрольных мероприятий и автовозврат НДС. Также в числе предложений и введение акцизов на сахаросодержащие напитки. Задача — снизить потребление вредных продуктов и увеличить доходность бюджета.

— Учитывая, что социальная сфера является одной из чувствительных отраслей в экономике, предлагаем установить для нее ставку КПН не более 10%, при этом, предоставить право выплаты дивидендов своим учредителям. Также важно рассмотреть вопрос по реформированию администрирования НДС, так как действующий порядок администрирование налога на основе Электронных счет-фактур приводит к налоговым разрывам. В связи с чем, необходимо внедрить систему НДС-платежей «Е-Тамга». Кроме того, в последнее время камеральный контроль приводит к многочисленным спорам между бизнесом и налоговыми органами, по сути являясь дистанционной налоговой проверкой. В связи с чем необходимо пересмотреть концепцию уведомления об устранении нарушений на концепцию о предполагаемых превентивных расхождениях. Необходимо повторно поднять вопрос и по обложению ИПН при пенсионной выплате, — предложил сенатор.