Усовершенствовать механизм работы с иностранными инвесторами призвала Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к Премьер-Министру РК по вопросу необходимости совершенствования механизмов работы с иностранными инвесторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из сдерживающих факторов привлечения инвестиций в отечественную экономику являются арбитражные споры Республики Казахстан с иностранными инвесторами. В результате того, что большинство арбитражных процессов проводится публично, а материалы арбитражных процессов находятся в открытом доступе в интернете, в зарубежных СМИ создается негативный резонанс, приводящий к постоянному росту репутационных рисков для страны. Для работы с арбитражами, в том числе минимизации вовлечения государственных органов в орбиту арбитражных разбирательств, созданы специализированные подразделения в Генеральной прокуратуре, Комитете государственных доходов Министерства финансов и Министерстве юстиции. Создан институт инвестиционного омбудсмена для содействия в защите прав и законных интересов инвесторов», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, несмотря на это, количество арбитражных исков инвесторов к Республике Казахстан неуклонно растет. В данных спорах львиную долю занимают инвестиционные споры, когда инвесторы обращаются в международные арбитражи с утверждением, что их права и интересы нарушаются казахстанской стороной.

«Каждый арбитражный спор является «стресс-тестом» для казахстанских судебной и правоохранительной систем. В ходе арбитражей выявляются системные недочеты государственного управления в различных сферах и отраслях экономики страны. К числу таких относится порядок определения обязательств инвестора на уровне рабочих программ уполномоченных государственных органов. Поскольку государство заинтересовано в привлечении наибольшего количества инвестиций, недобросовестные инвесторы пользуются этим обстоятельством и возможно искусственно завышают объемы инвестирования путем приобретения товаров, работ и услуг по завышенной стоимости у аффилированных компаний», - отметила депутат.

В качестве примера Д. Назарбаева привела дело Стати.

«К примеру, 6 июня 2017 года Английским судом было установлено, что «Анатол Стати, используя подставную английскую компанию Perkwood, мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства газоперерабатывающего завода в Республике Казахстан, на сумму более 100 миллионов долларов США. Другие мошеннические действия включали в себя выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере 44 миллиона долларов США и оплату за не существовавшее оборудование в размере 72 миллионов долларов США», - напомнила депутат.

Таким образом, при обращении в арбитраж недобросовестные инвесторы предъявляют иски за свои мнимые инвестиции, зафиксированные в рабочих программах. В случае вынесения решения арбитражем в пользу инвестора, присуждаемые искусственно завышенные суммы ложатся долговым бременем на страну, создают иные риски для активов государства.

«На основании изложенного, при организации работы с инвесторами предлагается установить четкий и прозрачный механизм исполнения инвестиционных обязательств (рабочих программ) и контроль в целях недопущения искусственного завышения расходов. Учитывая важность этого вопроса и его значение для поддержания и сохранения инвестиционной привлекательности Республики Казахстан для инвесторов, прошу представить позицию Правительства по данному вопросу», - заключила Д. Назарбаева.