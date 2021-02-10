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Усовершенствовать механизм привлечения к ответственности руководителей за подчиненных хотят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Февраля 2021, 14:26
Усовершенствовать механизм привлечения к ответственности руководителей за подчиненных хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят усовершенствовать работу по привлечению к ответственности руководителей за преступления подчиненных. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения работы в этом направлении ведется соответствующая техническая работа по автоматизации процесса мониторинга судебных решений и прекращенных уголовных дел путем интеграции информационной системы «Е-қызмет» с информационной системой КПСиСУ (Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК)», - сказала Анар Жаилганова.

По ее словам, это позволит автоматически уведомлять кадровые службы госоргана о вступлении в силу судебного решения или о прекращении уголовного дела по определенным основаниям для дальнейшего дисциплинарного разбирательства.

«Более того, по результатам анализа проводимой работы в данном направлении выявлены отдельные вопросы, требующие совершенствования в части согласованности законодательных норм, уточнения субъектов ответственности, конкретизации превентивных антикоррупционных мер. Соответствующие предложения планируется вынести на заседание Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции в мае текущего года», - заключила Анар Жаилганова.


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