Уснувший водитель такси столкнулся с патрульной машиной в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 11 мая возле села Шарбакты таксист на Skoda Superb, не выбрав безопасную скорость движения, столкнулся с патрульной автомашиной Skoda Rapid, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП, которое произошло на 559 км автодороги Омск-Майкапчагай, пассажиры Skoda Superb 26-летний житель Усть-Каменогорска, 21-летняя жительница Абайской области и несовершеннолетний астанчанин, 2013 г.р., обратились за медицинской помощью в больницу без госпитализации.

Установлено, что автопатруль двигался со скоростью 60 км с включенными маячками и фарами. Со слов самого таксиста, он уснул при управлении авто. Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 610 КоАП РК, материал направлен в суд.

Также ДП Павлодарской области намерен обратиться в суд для возмещения материального ущерба по служебному авто.