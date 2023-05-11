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Уснувший водитель такси столкнулся с патрульной машиной в Павлодарской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 16:40
Уснувший водитель такси столкнулся с патрульной машиной в Павлодарской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 11 мая возле села Шарбакты таксист на Skoda Superb, не выбрав безопасную скорость движения, столкнулся с патрульной автомашиной Skoda Rapid, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП, которое произошло на 559 км автодороги Омск-Майкапчагай, пассажиры Skoda Superb 26-летний житель Усть-Каменогорска, 21-летняя жительница Абайской области и несовершеннолетний астанчанин, 2013 г.р., обратились за медицинской помощью в больницу без госпитализации.

Установлено, что автопатруль двигался со скоростью 60 км с включенными маячками и фарами. Со слов самого таксиста, он уснул при управлении авто. Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 610 КоАП РК, материал направлен в суд.

Также ДП Павлодарской области намерен обратиться в суд для возмещения материального ущерба по служебному авто.


Павлодарская область   ДТП   МВД РК   Павлодар  
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