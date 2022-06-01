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Услугой инватакси воспользовались 400 атыраусцев
1 Июня 2022 04:15

Услугой инватакси воспользовались 400 атыраусцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 400 человек с начала года воспользовались услугой инватакси в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перевозками людей с особыми потребностями в области занимаются три общественных объединения. Их общий автопарк - 25 современных автомобилей. С начала года помощь была оказана 77 колясочникам, 84 незрячим, 87 гражданам с ограниченными возможностями, 33 жителям сельских населенных пунктов и 87 особенным детям»,- сообщила заместитель руководителя Атырауского городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Анар Женисова.

Всего для обеспечения комфортного передвижения людей с особыми потребностями за пять месяцев совершено 14 109 перевозок на специализированных инватакси.

Весной одна из компаний передала в дар отделу два специальных автобуса, оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями.


Автор:
Корреспондент
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