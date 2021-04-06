Услуги в сфере операций с недвижимым имуществом превысили полтора триллиона тенге за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём услуг в сфере операций с недвижимым имуществом за январь–декабрь 2020 года составил 1,52 трлн тг, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в денежном выражении на 37,5%. Реальный рост превысил 41% — это самый высокий показатель за всё время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Более половины услуг в секторе приходится на аренду и управление собственной недвижимостью: 883,2 млрд тг. На субаренду и эксплуатацию арендуемой недвижимости приходится 313,6 млрд тг.

Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаём недвижимости непроизводственного назначения составили лишь 18,1 млрд тг — на 16,8% меньше в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Заметим: за первые два месяца текущего года количество сделок купли-продажи выросло на 44,2% по сравнению с январём-февралём 2020-го на фоне приобретения жилья за счёт пенсионных накоплений, что может увеличить объём услуг посредников в 2021 году.

Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаём недвижимости производственно-технического назначения сократились сразу на 79,2%, до 1,3 млрд тг.

Среди регионов РК почти три четверти услуг, связанных с недвижимым имуществом, приходится на два крупнейших мегаполиса РК — Нур-Султан (593,5 млрд тг) и Алматы (536,4 млрд тг).

Наименьшие показатели в секторе отмечены в южных регионах — Туркестанской (5,5 млрд тг), Кызылординской (6,3 млрд тг) и Жамбылской (7,4 млрд тг) областях.