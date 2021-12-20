+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Услуги в сфере дошкольного образования увеличились на четверть в Казахстане

20 Декабря 2021 14:06
Поделиться:
Услуги в сфере дошкольного образования увеличились на четверть в Казахстане

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - В Казахстане за январь–сентябрь 2021 года объём услуг в сфере дошкольного образования достиг 365,9 млрд тг — сразу на 25,7% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Новости по теме
Сколько человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Алматинской области
«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 209 новорожденных жамбылцев Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся 11 дней 30 лет исполнилось Государственной фельдъегерской службе РК

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объём услуг в секторе составлял 291,1 млрд тг, плюс 6,4% за год.

Объём услуг в секторе растёт из года в год. К примеру, в сравнении с показателем 2016 года (то есть пятью годами ранее) объём услуг вырос сразу в 2,1 раза.

В региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на Туркестанскую область: 44,5 млрд тг — сразу на 17,6% больше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположилась Алматинская область: 35,5 млрд тг, плюс 56,4% за год. Замкнул тройку лидеров Алматы: 32,5 млрд тг, плюс 23,2% за год.

В текущем году наибольший годовой рост был отмечен в Алматинской области, наименьший — в Северо-Казахстанской: на 15,6% за год, до 8,8 млрд тг.

Основная часть услуг дошкольных организаций — на 223,7 млрд тг — оказана предприятиями, находящимися в государственной собственности. Ещё 140,9 млрд тг пришлось на частный бизнес, 1,4 млрд тг — на иностранные предприятия. В разрезе размерности предприятий 338,6 млрд тг из общего объёма пришлось на малый бизнес, 24,6 млрд тг — на средний, 2,7 млрд тг — на крупный.

При этом около 80% детских садов, в которых был проведён государственный контроль, не прошли аттестацию, сообщает МОН РК. Новый вид контроля, введённый Министерством образования и науки в этом году, применили к 77 детским садам, подавляющее большинство которых — а именно 60 дошкольных организаций — не прошли аттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

По итогам трёх кварталов 2021 года в стране ввели в эксплуатацию 20 объектов дошкольного образования вместимостью 3,1 тыс. мест — на 16,4% больше мест, чем годом ранее.

По количеству мест введённых в эксплуатацию дошкольных организаций лидирует Туркестанская область — 1,2 тыс. В тройку лидирующих регионов также вошли Жамбылская область и столица.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Регионы   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Алматинской области
«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 209 новорожденных жамбылцев
Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся 11 дней
30 лет исполнилось Государственной фельдъегерской службе РК
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
3 24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
4 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
5 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Читайте также
30 лет исполнилось Государственной фельдъегерской службе РК
Сенат принял законопроект по разграничению между правоохранительными органами в РК
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив