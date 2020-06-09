Услуги торговли и транспорта показали рост после послабления карантинных мер в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне послабления ограничительных карантинных мер с мая отмечается восстановление отдельных отраслей сектора услуг. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, услуги торговли увеличились на 28,3%, в том числе розничная торговля - на 34,2% и оптовая – на 26,1%. Услуги транспорта выросли на 20,7%, в том числе пассажирооборот – на 41,5% и грузооборот – на 5,7%. Услуги по питанию увеличились на 10,8%. В мае в секторе услуг зафиксировано динамичное восстановление темпов роста», - сообщил Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.

Напомним, в целях дальнейшего восстановления экономической активности 20 мая принят Комплексный план на 2020 год.

«Комплексный план охватывает конкретные меры прикладного характера. Это создание Фонда развития промышленности. Предусматривается кредитование предприятий обрабатывающего сектора по льготной ставке 3%. Для поддержки МСБ по линии программы Нацбанка и по линии Дорожной карты бизнеса - 2025 расширяются виды деятельности, упрощаются процедуры кредитования. Также в госпрограмме «ДКБ-2025» появится новое направление. Все эти меры направлены на минимизацию негативных последствий от внешних шоков. Также Комплексный план позволит решить оперативные вопросы в отраслях экономики, поддержать внутреннее производство и предпринимательство, тем самым будет способствовать восстановлению экономической активности», - отметил министр.

При этом Руслан Даленов подчеркнул необходимость своевременного и эффективного исполнения Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2020 год.

Напомним, 19 мая 2020 года Правительство одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.



