Услуги такси в Казахстане подорожали на 12% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам января текущего года стоимость проезда в такси выросла на 12,2 % за год. В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области: сразу на 37,5 % за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Жетысуская и Абайская области: 33 % и 31,2 % соответственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5 %. Еще в трех областях – Карагандинской, Туркестанской и Улытауской – цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

На 14 февраля 2023 года, согласно данным Numbeo, самые низкие цены на услуги такси в расчете на 1 км по стандартному тарифу были зафиксированы в Египте (0,16 долларов США), Пакистане (0,19 долларов США) и Беларуси (0,2 долларов США).

Среди стран СНГ в десятку «дешевых» стран также вошли Армения и Узбекистан (по 0,26 долл. США), Украина, Молдова и Россия (по 0,27 долларов США). Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане (0,44 долларов США) и в Азербайджане (0,59 долларов США).

Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии (4,25 долларов США), Кувейте (3,27 долларов США) и на Ямайке (3,26 долларов США).

За январь–декабрь 2022 года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, выросли в стоимостном выражении на 16 % за год, до 5 млрд тенге.

Наибольшие показатели были отмечены в Карагандинской области, где доходы компаний в секторе достигли 2,1 млрд тенге, плюс 49,5 % за год. В тройке лидеров также оказались столица (1,1 млрд тенге, плюс 0,2 %) и Алматы (1 млрд тенге, минус 0,9 %).

Услугами такси за этот период воспользовались 2,4 млрд пассажиров – на 1,2 % меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот сократился на 2,6 % за год, до 33,9 млрд пкм.