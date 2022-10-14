14 Октября 2022, 10:16

Услуги такси в Казахстане — одни из самых дорогих среди стран СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным Numbeo, самая низкая цена на услуги такси в расчете на 1 км по состоянию на 6 октября текущего года была зафиксирована в Пакистане (0,18 долл. США), а самая высокая — в Швейцарии (3,93 долл. США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В Казахстане стоимость услуг такси в расчете на 1 км составила 0,32 долл. США. Казахстан оказался на 12-м месте по дешевизне услуг такси из 105. Среди стран СНГ дороже, чем в Казахстане, услуги такси обходятся в Азербайджане и России, дешевле — в Беларуси, Узбекистане, Молдове и Армении.

За январь–август текущего года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, составили 3 млрд тг, против 2,8 млрд тг годом ранее (плюс 6,4% в денежном выражении).

Самые высокие показатели в секторе были зафиксированы в Карагандинской области -1,3 млрд тг, плюс 37,3% за год в денежном выражении. В тройке лидеров также оказались столица (728,7 млн тг, минус 4,4%) и Алматы (499,6 млн тг, минус 27,1%). Наименьшие доходы наблюдались у таксопарков Восточно-Казахстанской области - всего 0,4 млн тг.

С начала года услугами такси воспользовались 1,4 млрд пассажиров — на 6,1% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 8,7% за год, до 20,7 млрд пкм.

По итогам августа текущего года стоимость проезда в такси выросла на 9% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Жетысуской области - на 37,7% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматинская и Абайская области - 28,1% и 21,2% соответственно.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Акмолинской области - на 0,5%. Еще в четырех областях — Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Туркестанской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

Операторы такси должны будут делать социальные отчисления за водителей. Такое требование к ним предъявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Глава ведомства Тамара Дуйсенова отметила, что больше 150 тысяч казахстанцев работают таксистами, и им требуется соцзащита. К примеру, сейчас в случае болезни их заработная плата не сохраняется. У водителей также нет доступа к бесплатным медуслугам.