26 Августа 2022 13:45

Услуги такси подорожали в Казахстане на 10,5% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по дешевизне услуг такси (стандартный тариф) Казахстан оказался на 13-м месте из 105, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Стандартный тариф за 1 км в РК составил 0,35 долл. США. При этом среди стран СНГ в Казахстане один из наиболее высоких тарифов, а дороже услуга обходится только в Азербайджане (0,59 долл. США за 1 км). В Беларуси и Узбекистане тариф составил 0,2 долл. США, в Украине и Молдове — 0,22 долл. США, в Армении — 0,25 долл. США, в России — 0,3 долл. США.

Дешевле всего такси обходится в Пакистане (0,19 долл. США), дороже всего — в Швейцарии (4,02 долл. США за 1 км), Кувейте (3,25 долл. США) и Сальвадоре (3 долл. США).

Тем временем доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, составили 2,59 млрд тг за январь–июль 2022 года, против 2,45 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее.

Самые высокие показатели были зафиксированы в Карагандинской области (1,08 млрд тг), далее идут столица (641,4 млн тг) и Алматы (431,2 млн тг).

С начала года услугами такси воспользовались 1,3 млрд пассажиров — на 10,9% больше, чем годом ранее. Непосредственно в июле услугами такси воспользовались 185,6 млн пассажиров, плюс 1,7% за год.

По итогам июля текущего года стоимость проезда в такси в РК подорожала на 10,5% за год.

В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Туркестанской области: на 28,2% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская и Атырауская области: на 28,1% и на 19% соответственно.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Еще в двух областях — Актюбинской и Карагандинской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.