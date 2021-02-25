Услуги сопровождающих оплатят инвалидам первой группы в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На онлайн-приёме акима области инвалиды первой группы пожаловались Женису Касымбеку на то, что их некому сопровождать по путёвкам в санаторий на лечение. Глава региона пообещал решить эту проблему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-приеме граждан акиму Карагандинской области Женису Касымбеку обратились инвалиды первой группы по зрению. Они озвучили проблему, с которой сталкиваются каждый год. Суть ее состоит в том, что люди с ограниченными возможностями не могут выехать на санаторно-курортное лечение, так как сопровождающие их лица должны сами оплачивать расходы на проезд. Данная поблема решаема, если у инвалида по зрению есть близкие родственники. Однако в регионе немало одиноких, которым не раз приходилось отказываться от путёвок, так как за свой счёт никто ехать с ними не хотел.

Для того чтобы оплатить транспортные расходы сопровождающих, необходимо 170 млн тенге только по городу Караганде, не считая других городов и районов области. В связи с этим глава региона поручил найти возможность изыскать необходимые средства. С этого года сопровождающим карагандинских инвалидов первой группы в санатории будут компенсировать затраты на проезд.

«Эту проблему недавно озвучил инвалид по зрению первой группы, который записался ко мне на онлайн-приём. Как незрячему человеку поехать одному на санаторно-курортное лечение? А если у него нет родственника, который может за себя заплатить? Ответ понятен. Мы можем и должны помочь. Начнём с инвалидов первой группы Караганды. Деньги найдём, - отметил Женис Касымбек.

В целом в Карагандинской области вопросы людей с ограниченными возможностями решаются не только на приёмах граждан, но и благодаря тесному сотрудничеству с общественностью. Например, у каждого акима города и района теперь есть внештатный советник по вопросам людей с инвалидностью. Такое решение было принято главой области Женисом Касымбеком. Советники стали мостом между людьми с инвалидностью и госорганами.

Возглавил работу советников Нияз Сундиталиев, известный общественный деятель и активный карагандинец. Разработан план действий, в Telegram созданы чаты, куда входят руководители госорганов, неправительственных организаций.