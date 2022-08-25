25 Августа 2022 19:05

Услуги посредников исключат в поставках керосина для авиапредприятий РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Министерство энергетики разрабатывают меры для предупреждения осеннего дефицита авиакеросина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

По информации комитета, гражданская авиация ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина из-за сезонных плановых работ на нефтеперерабатывающих заводах. Особенно сложная ситуация с обеспечением авиатоплива наблюдалась в конце прошлого года, когда заправка шла практически «с колес». Из-за высокого спроса на внутреннем рынке Российской Федерации импорт авиатоплива был затруднен.

«Мы достигли договоренности о поставках керосина по приоритетности с крупными поставщиками авиатоплива. В первую очередь авиатопливо должно поставляться авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозчикам», – сообщили в МИИР.

Такая схема распределения авиатоплива не подлежит обязательному исполнению. Она носит рекомендательный характер и направлена на то, чтобы не допустить перебоев с внутренними и международными пассажирскими перевозками.

Мининдустрии и Минэнерго РК готовят дополнительные меры, чтобы избежать посреднические услуги и обеспечить бесперебойные поставки авиатоплива:

- переход на 100% реализацию авиатоплива через товарные биржи. Это позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации;

- консолидированный закуп импортного авиатоплива «КазМунайГаз-Аэро». Это нужно для обеспечения гарантированного объема и снижения стоимости авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива.

Фото: momotuning.ru







