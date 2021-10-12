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Услуги по выдаче водительских удостоверений приостановлены в СпецЦОНах РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Октября 2021, 15:44
Услуги по выдаче водительских удостоверений приостановлены в СпецЦОНах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В СпецЦОНах Казахстана приостановлено оформление услуги по выдаче водительских удостоверений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, не представляется возможным получить сведения о штрафах и лишении прав на вождение. На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в СпецЦОНах РК приостановлен.

Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приема в СпецЦОНах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

Напомним, ранее в СпецЦОНах РК уже был зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений.


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