Услуги по регистрации авто и выдаче прав по-прежнему недоступны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по-прежнему не доступны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

25 мая оказание услуг было приостановлено в связи с техническими неполадками оборудования. Работы по их устранению продолжаются.

«О возобновлении государственных услуг будет сообщено дополнительно. Комитет административной полиции МВД приносит извинения за доставленные неудобства», - сказано в распространенном сообщении ведомства.