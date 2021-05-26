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    12:13, 26 Май 2021 | GMT +6

    Услуги по регистрации авто и выдаче прав по-прежнему недоступны в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по-прежнему не доступны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    25 мая оказание услуг было приостановлено в связи с техническими неполадками оборудования. Работы по их устранению продолжаются.

    «О возобновлении государственных услуг будет сообщено дополнительно. Комитет административной полиции МВД приносит извинения за доставленные неудобства», - сказано в распространенном сообщении ведомства.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Общество Правоохранительные органы
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