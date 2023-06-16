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Услуги по недвижимости и по земле будут недоступны в eGov

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 19:54
Услуги по недвижимости и по земле будут недоступны в eGov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В системе eGov три дня будут недоступны услуги по недвижимости и по земле. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 16 по 18 июня будут недоступны услуги по недвижимости и по земле. Мы объединяем базы данных по земле и недвижимости», - сказал Асет Турысов на брифинге в ведомстве.

Также сообщается, что Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции создали единую прозрачную базу данных по земле и недвижимости. Это сделали в рамках перехода на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» (ЕГКН).

В связи с переходом на ЕКГН с 16 по 18 июня текущего года пройдет второй этап переноса данных на новую информационную систему и временно будут недоступны услуги по линии недвижимости и земельного кадастра.


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