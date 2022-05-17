17 Мая 2022 23:23

Услуги инватакси стали доступны жителям села в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области появилось инватакси. Его услугами могут воспользоваться люди с инвалидностью 1-й группы, имеющие индивидуального помощника, а также дети с ограниченными возможностями, передвигающиеся на креслах-колясках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для получения услуг инватакси небходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ Нуринского района. Жителям необходимо написать заявление в произвольной форме и приложить документы: удостоверение личности и заключение врачебной консультационной комиссии. После этого они смогут получать услуги инватакси бесплатно. Для дальнейшего заказа инватакси им нужно просто позвонить в диспетчерскую службу, созданную в нашем отделе, по номеру (8-72144) 2-16-79», – сообщили в отделе занятости и соцпрограмм района.

Автотранспорт находится на баланс ОФ «Фонд поддержки инвалидов Нуринского района». Он будет нести затраты на его содержание.

«Мы планируем охватить услугами инватакси в этом году 75 человек. Возможно спрос будет и больше. В нашем районе проживают 1046 человек с инвалидностью», – добавили в райотделе занятости и соцпрограмм.