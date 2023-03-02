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Услуги инватакси можно будет заказать через портал соцуслуг

2 Марта 2023, 14:44
Услуги инватакси можно будет заказать через портал соцуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект по оказанию услуг инватакси через портал социальных услуг запустят в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день с учетом предложений лиц с инвалидностью ведется работа по запуску пилотного проекта по оказанию услуг через портал социальных услуг. В рамках пилота каждый услугополучатель будет иметь возможность заказать услугу инватакси через мобильное приложение у поставщика, зарегистрированного на портале социальных услуг», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также напомнил, что требования, предъявляемые к оказанию услуги инватакси, оговариваются в договоре о выполнении государственного социального заказа (перечень объектов и пунктов назначения, режим работы в дневное и ночное время в течение суток, выходные и праздничные дни).

«Согласно правилам оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом допустимо расширение категории получателей услуг инватакси и перечня объектов и пунктов назначения для предоставления услуги инватакси по решению местных исполнительных органов с учетом возможностей местного бюджета. При этом, местные исполнительные органы с учетом потребности в перевозках инватакси могут устанавливать режим работы при заключении договора с поставщиком», - добавил А. Смаилов.


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