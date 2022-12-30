Услуги детских центров в Казахстане подорожали на 11% за год

30 Декабря 2022, 11:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем услуг в сфере дошкольного образования вырос на треть. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В третьем квартале текущего года объем услуг, оказанных всеми образовательными учреждениями РК в сфере дошкольного воспитания и обучения, достиг 158,7 млрд тг — сразу на 32,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на Туркестанскую область: 21 млрд тг, с годовым ростом на 41,9%. На второй строчке расположился Алматы: 17,2 млрд тг, плюс 44,9% за год. Замкнула тройку лидеров Жамбылская область: 13,4 млрд тг, плюс 31,5% за год.

В этом году наибольший годовой рост объема услуг был отмечен в столице (на 69,5%, до 12,9 млрд тг), наименьший - в Карагандинской области (на 4,3%, до 7,5 млрд тг).

Основную часть услуг дошкольных организаций оказывают государственные предприятия: в третьем квартале 2022 года показатель составил 90,9 млрд тг - на 29,7% больше, чем годом ранее. На частные предприятия пришлось 67,2 млрд тг (плюс 36,3% за год), на иностранные предприятия - 508,5 млн тг (плюс 54,7%).

В разрезе размерности предприятий 148,3 млрд тг пришлось на малый бизнес, 9,3 млрд тг - на средний, 1,1 млрд тг - на крупный.

По итогам ноября стоимость услуг детских центров развития выросла в годовой динамике на 11,3%.

Сильнее всего рост цен ощутили родители Жамбылской области: плюс 39,3% за год. В тройку антилидеров также попали Северо-Казахстанская (плюс 36,4%) и Туркестанская (плюс 35,1%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: плюс 1,1%.

Дошкольные организации теперь могут разработать свободный распорядок дня, сообщает МОН РК. Это позволит воспитателям применять разные подходы обучения и воспитания и организовывать игровые и обучающие занятия детей в течение всего дня без привязки к строгому расписанию по минутам.