13 Июня 2022 12:57

Услуги детсадов и дошкольных центров в Казахстане увеличились сразу на треть за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом квартале текущего года объем услуг в области дошкольного воспитания и обучения в РК составил 150,7 млрд тенге – на 31,5 % больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Большая часть услуг была обеспечена за счет бюджета: 127,4 млрд тенге. Еще 23,1 млрд тенге пришлось на услуги, оказанные за счет населения, и 250,1 млн тенге – за счет предприятий.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года объем услуг в секторе составлял 114,6 млрд тенге, плюс 8,5 % за год.

В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на густонаселенную Туркестанскую область: 21,6 млрд тенге – на 51,6 % больше, чем годом ранее.

На второй строчке расположилась Алматинская область: 15 млрд тенге, плюс 41,6 % за год. Тройку лидеров замкнул Алматы: 13,7 млрд тенге, плюс 37,2 % за год.

Наименьший объем услуг в области дошкольного воспитания и образования наблюдался в Северо-Казахстанской области: всего 3,6 млрд тенге – на 29,3% больше, чем годом ранее.

В разрезе форм собственности 58,3 % услуг в секторе на сумму 87,9 млрд тенге оказали государственные предприятия. Годовой рост — на 25,3 %.

Услуги частных предприятий составили 62,4 млрд тенге, плюс 41,7 % за год, услуги иностранных предприятий – лишь 382,6 млн тенге, минус 15,4 % за год.

По размерности предприятий 93,1 % услуг в области дошкольного воспитания и обучения пришлось на малый бизнес: 140,3 млрд тенге, плюс 32,3 % за год. Средние предприятия оказали услуг на 9,3 млрд тенге, крупные – на 1,1 млрд тенге.

Для детей дошкольного возраста в 2022 году будут открыты 322 детских сада на более чем 34 тыс. мест. Из них за 5 месяцев уже открыто 130 детсадов на 9,4 тыс. мест.

До конца года охват детскими садами детей в возрасте три –шесть лет будет доведен до 99,3 %, сообщает официальный ресурс Премьер-Министра РК.



