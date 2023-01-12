Услуги центров занятости станут платными в РК

12 Января 2023, 16:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства сообщила о предстоящей трансформации центров занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет сформирована новая структура: на уровне регионов функцию бэк-офиса будут выполнять центры трудовой мобильности, на уровне районов и городов фронт-офисами станут действующие центры занятости, преобразованные в карьерные центры», - сказала Тамара Дуйсенова.

Также, по ее словам, будут установлены тарифы за оказываемые центрами услуги, оплата труда сотрудников будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан.

«Пилотная апробация трансформации начнется в этом году в трех регионах страны: в городе Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях», - уточнила Тамара Дуйсенова.