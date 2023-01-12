Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Услуги центров занятости станут платными в РК

12 Января 2023, 16:01
Услуги центров занятости станут платными в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства сообщила о предстоящей трансформации центров занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет сформирована новая структура: на уровне регионов функцию бэк-офиса будут выполнять центры трудовой мобильности, на уровне районов и городов фронт-офисами станут действующие центры занятости, преобразованные в карьерные центры», - сказала Тамара Дуйсенова.

Также, по ее словам, будут установлены тарифы за оказываемые центрами услуги, оплата труда сотрудников будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан.

«Пилотная апробация трансформации начнется в этом году в трех регионах страны: в городе Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях», - уточнила Тамара Дуйсенова.


Новости по теме
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%
В 2022 году из Госфонда соцстрахования выплачено порядка 441 млрд тенге – Минтруда РК
Уход McDonald’s из Казахстана: влияние ситуации на рынок оценили в Минтруда
Теги:
Читайте также
В 2022 году из Госфонда соцстрахования выплачено порядка 441 млрд тенге – Минтруда РК
Господдержкой охвачен практически каждый пятый казахстанец – Тамара Дуйсенова
Долю проактивных услуг намерены довести до 60% в социальной сфере в РК
Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
Разница между зарплатой и пенсионными отчислениями требует анализа – Алихан Смаилов
Базовую и солидарную пенсии планируют индексировать еще несколько раз
Поменять подходы по определению минимального размера зарплаты могут в РК
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей