Услуги букмекеров выросли до абсолютного рекорда в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги букмекеров и прочих компаний по организации азартных игр и заключению пари выросли в скудном на культурные развлечения «коронавирусном» 2020 году до абсолютного рекорда: почти 79 миллиардов тенге. Это сразу в шесть раз больше, чем в докризисном 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за 2020 год составил рекордные 78,6 млрд тенге — почти в 6 раз больше по сравнению с 2019-м. Для сравнения: в 2019 году объём услуг в секторе составлял 13,3 млрд тенге — самый низкий показатель с 2011 года.

Существенный рост объёма услуг по организации азартных игр и заключению пари в 2020 году наблюдался в четвёртом квартале, тогда показатель достиг сразу 59,3 млрд тенге.

Заметим: в 2019 году 86% объёма услуг по организации азартных игр и заключению пари приходилось на Алматинскую и Акмолинскую области, где расположены игорные зоны.

Однако уже в 2020 году на них пришлось лишь 19,8%. Лидирует же в 2020 году Алматы: 57,2 млрд тг — в 80,4 раза больше по сравнению с 2019-м. Следом идёт Алматинская область (12,2 млрд тг), замыкает ТОП-3 столица (4,5 млрд тг), где объём вырос почти в 9 раз.

Значительные объёмы услуг по организации азартных игр и заключению пари наблюдаются также в Акмолинской (3,4 млрд тг) и Жамбылской (1,1 млрд тг) областях. На пятёрку регионов-лидеров приходится 99,8% от всего объёма услуг в этой сфере.

Между тем, по данным опроса, опубликованного в Национальном докладе «Казахстанские семьи — 2020», каждый пятый респондент указал увлечение азартными играми кого-то из супругов в качестве вполне оправданной причины развода. С начала текущего года вступил в силу новый закон об игорном бизнесе, согласно которому родственники патологически зависимых от азартных игр людей и сами лудоманы могут через суд добиться ограничения/самоограничения возможности делать ставки.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения признала лудоманию психическим расстройством.

В РК за январь-февраль 2021 года было зарегистрировано 44 правонарушения по статье УК РК 307 («Организация игорного бизнеса»), в аналогичном периоде 2020-го их количество составляло 65, в 2019-м — 81.



