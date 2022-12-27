Услуга по назначению соцвыплат для людей с особыми потребностями стала доступна онлайн

27 Декабря 2022, 18:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile доступна новая услуга по назначению социальных выплат для людей с особыми потребностями. Теперь нет необходимости собирать многочисленные бумаги и справки для подачи заявки на выплату. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью АО «НИТ».

Удобства и преимущества новой услуги в том, что при получении услуги онлайн все данные о заявителе загружаются автоматически из базы данных государственных органов. При вводе данных корректно, подтверждающая информация будет выведена на экране.

Ранее аналогичная услуга оказывалась только в ЦОНах и подразделениях медико-социальной экспертизы на бумажном носителе, что занимало много времени и создавало неудобства при оформлении пособий.

«Команда АО «НИТ» продолжает работу по цифровизации нужных и востребованных госуслуг для людей с особыми потребностями. Раньше чтобы получить выплаты по случаю утраты трудоспособности нужно было предоставлять справки на бумажных носителях, сейчас процесс получения услуги упрощен, пользователю достаточно проверить свои данные на достоверность и подписать услугу. Вся необходимая информация подтягивается из баз данных госорганов автоматически»,- отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности» через портал eGov.kz пользователям необходимо авторизоваться на портале eGov.kz;

на главной странице выбрать раздел «Гражданам» - «Социальное обеспечение» - «Поддержка лиц с инвалидностью»;

выбрать услугу «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности»;

инициировать заказ услуги онлайн;

подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги - 8 рабочих дней;

В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе «Льготы, пособия и пенсии». Сведения направляются в раздел «уведомления на eGov mobile».

Услуга реализована благодаря проведенной интеграции информационных систем Комитета госуслуг МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства труда и социальной защиты населения РК.