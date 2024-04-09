Услуга экспресс-доставки техсредств реабилитации для инвалидов появится в РК

Для людей с инвалидностью с 15 апреля на портале социальных услуг в городах Астане, Алматы и Шымкенте будет запущен пилотный проект по реализации экспресс-доставки технических средств реабилитации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. Данная услуга на портале предусматривает два способа получения техсредств реабилитации: самовывозом и доставкой. На сегодняшний день доставка осуществляется через пункт приема посылок, а после обработки передается курьеру. В среднем данный процесс занимает 8 дней.

— В рамках реализации пилотного проекта планируется обеспечить доставку всех видов ТСР в течении 1 дня. Оператором экспресс-доставки выступит курьерская служба ТОО «Яндекс Деливери Кейзет», — говорится в сообщении Минтруда. — Пилотный проект позволит оценить эффективность экспресс-доставки ТСР и, в случае положительного результата, принять решение о его масштабировании на всю территорию Казахстана.

Напомним, лица с инвалидностью могут выбрать себе средства реабилитации онлайн. С начала 2024 года через Портал социальных услуг (далее – Портал) лица с инвалидностью получили порядка 110,9 тыс. технических средств реабилитации (далее – ТСР), 6,4 тыс. – услуг жестового языка, 24,1 тыс. – индивидуального помощника, 3,8 – санаторно-курортного лечения.

Около 540 тысяч казахстанцев получают пособия по инвалидности.