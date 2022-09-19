19 Сентября 2022, 22:35

Условный срок получил житель Тараза за хищение боеприпасов во время январских событий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в хищении, незаконном хранении, ношении боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жамбылского областного суда.

Как установил суд, в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимый Ә., воспользовавшись массовыми беспорядками в городе Таразе, сопровождавшимися насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества, незаконно проникнув в здание управления полиции Тараза, похитил из оружейного склада боеприпасы, а также незаконно их носил и хранил.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Прокурор просил назначить наказание подсудимому Ә. в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, в соответствии со ст.63 УК назначить условно с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Подсудимый вину признал, поддержал процессуальное соглашение, относимость и допустимость доказательств по делу не оспаривал.

«Содеянное Ә. относится к категории тяжких преступлений, и за его совершение предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения окончательно Ә. назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, с установлением пробационного контроля», - говорится в решении суда № 2 города Тараза.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: zhmb.sud.kz