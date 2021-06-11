Условный пожар на строительном рынке тушили жамбылские спасатели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тактические приемы тушения пожаров отрабатывали на городском рынке Тараза службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, на рынке «Ауыл береке» города Тараз, в соответствии с утвержденным графиком, проведено пожарно-тактическое учение по решению пожарно-тактических задач.

«В учении задействованы силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области, сотрудники центра медицины катастроф, городской полиции, бригада скорой медицинской помощи, городские аварийные бригады», - пояснили в ведомстве.

По замыслу учений, на месте продажи строительных материалов, древесины рынка «Ауыл Береке» в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар. Диспетчеры Единой дежурной службы связи на место вызова направили силы и средства гарнизона противопожарной службы по повышенному номеру вызова №2.

«На месте возникновения пожара, незамедлительно была организована работа штаба пожаротушения, - рассказали в группе по связям с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. - На очаг пожара на местах продажи строительного дерева для тушения были поданы три ствола «Б», а также для защиты соседних зданий два ствола «Б», а также для охлаждения и защиты покрытия крыши один лафетный ствол с автолестницей АЛ-32. Создано два звена газодымозащитной службы, выставлены посты безопасности».

Площадь условного пожара составила 60 квадратных метров. Двум пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По итогам учений отмечено, что поставленные перед подразделениями задачи успешно выполнены - условный пожар ликвидирован.