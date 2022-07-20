20 Июля 2022 14:42

Условные сроки получили участники январских событий в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Четырем участникам массовых беспорядков, произошедших в январе, вынесли приговор в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подсудимые Амирбек Ануханов, Ерназар Рамазан, Дамир Абулов и Андрей Бурдюк в период ЧП, 5 января 2022 года, принимали участие в массовых беспорядках. В частности, они обвинялись в раздроблении брусчатки и демонтаже кафеля со здания АО «Казпочта», которыми и кидали в сотрудников полиции, в результате чего один из сотрудников СОБР получил телесные повреждения. Также подсудимые повредили два служебных транспорта ДП и демонтировали установленные на площади Сити-центра урны и скамейки для блокировки центральной улицы.

«Своими действиями подсудимые причинили имущественный ущерб Отделу ЖКХ акимата Костаная, департаменту полиции и АО «Казпочта» на общую сумму в размере 427 000 тенге», - сообщили в облсуде.

В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать их виновными с назначением наказания на срок от 3 до 4 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Все подсудимые вину признали и поддержали процессуальное соглашение. Потерпевшие также согласились с условным осуждением и просили оставить их иски без рассмотрения ввиду полного возмещения ущерба.

В суде отметили, что содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

«При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых, - полное признание вины, чистосердечное раскаяние, возмещение ущерба в полном объеме. Отягчающими обстоятельствами признаны совершение преступления в период действия ЧП, группой лиц по предварительному сговору. Судом назначено наказание в виде лишения свободы Ануханову и Рамазан - по 4 года, Абулову и Бурдюк - по 3 года, с применением ст. 63 УК РК условно, с установлением пробационного контроля»,- прокомментировали в облсуде.

Осужденные были освобождены из-под стражи в зале суда.