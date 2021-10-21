Условно тонущих рыбаков на озере Зайсан спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям по Восточно-Казахстанской области провели учения на озере Зайсан по спасению условно тонущих рыбаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Спасатели​ ОЧС Тарбагатайского района и ДЧС ВКО провели на​ озере​ Зайсан специальные учения. По легенде, три рыболова на лодке отправились за уловом. Спустя 6 часов они стали возвращаться с добычей назад. Погода резко поменялась, похолодало, сильный ветер и большая волна не​ дали возможности добраться до берега. Успев набрать по мобильному телефону службу спасения, мужчины стали кричать о помощи. Ситуация усугублялась тем, что рыбаки были без спасательных жилетов.

«На место происшествия прибыли​ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, которые используя снаряжение, добрались до пострадавших, их лодка была перегружена мешками с рыбой. Спасатели​ вызволили их из опасности, одного рыбака, который запаниковал и упал в воду, водолазы достали​ из ледяного озера и, оказав первую доврачебную помощь, благополучно вернули на берег», - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДЧС ВКО напоминает, что в Восточном Казахстане с начала 2021 года утонуло два рыбака, в 2020 году утонуло еще два человека.

ДЧС ВКО просит граждан соблюдать меры безопасности, отправляясь на рыбалку:

Во время рыбалки в осенний период опасность двойная. Из-за прохладной погоды любители рыбалки часто берут с собой спиртные напитки, распивают, что приводит к печальному исходу. Кроме того рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах на рыбалку в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства. Не стоит забывать, что поздней осенью озера и реки начинают покрываться льдом. Первый лёд очень коварен. Не нужно торопиться выходить на первый лёд, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит вес человека.

​Любителям рыбалки, перед тем как отправляться на водоем следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону, и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля. В лодку надеть спасательный жилет.