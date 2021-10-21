РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Условно тонущих рыбаков на озере Зайсан спасли в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям по Восточно-Казахстанской области провели учения на озере Зайсан по спасению условно тонущих рыбаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    Спасатели​ ОЧС Тарбагатайского района и ДЧС ВКО провели на​ озере​ Зайсан специальные учения. По легенде, три рыболова на лодке отправились за уловом. Спустя 6 часов они стали возвращаться с добычей назад. Погода резко поменялась, похолодало, сильный ветер и большая волна не​ дали возможности добраться до берега. Успев набрать по мобильному телефону службу спасения, мужчины стали кричать о помощи. Ситуация усугублялась тем, что рыбаки были без спасательных жилетов.

    «На место происшествия прибыли​ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, которые используя снаряжение, добрались до пострадавших, их лодка была перегружена мешками с рыбой. Спасатели​ вызволили их из опасности, одного рыбака, который запаниковал и упал в воду, водолазы достали​ из ледяного озера и, оказав первую доврачебную помощь, благополучно вернули на берег», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    ДЧС ВКО напоминает, что в Восточном Казахстане с начала 2021 года утонуло два рыбака, в 2020 году утонуло еще два человека.

    ДЧС ВКО просит граждан соблюдать меры безопасности, отправляясь на рыбалку:

    Во время рыбалки в осенний период опасность двойная. Из-за прохладной погоды любители рыбалки часто берут с собой спиртные напитки, распивают, что приводит к печальному исходу. Кроме того рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах на рыбалку в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства. Не стоит забывать, что поздней осенью озера и реки начинают покрываться льдом. Первый лёд очень коварен. Не нужно торопиться выходить на первый лёд, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит вес человека.

    ​Любителям рыбалки, перед тем как отправляться на водоем следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону, и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.

    Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля. В лодку надеть спасательный жилет.


    Теги:
    ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Учения Регионы Казахстана Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!