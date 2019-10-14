Условно-досрочное освобождение Куандыка Бишимбаева прокомментировали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал условно-досрочное освобождение Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он будет находиться на контроле у службы пробации. Первоначальный приговор им был обжалован. Насколько мне известно, срок ему был снижен до 4,8 лет. Из них он две трети отсидел. Осталось практически чуть больше года. Здесь уже мера наказания была заменена на более мягкую», - сказал Марат Кожаев на заседании Правительства.

Он подтвердил, что К. Бишимбаев свою вину признал. Также замминистра выразил уверенность в том, что свой долг перед государством экс-министр национальной экономики РК погасил.

«Если был заявлен ущерб, и если Верховный суд принял такое решение, значит нет материального ущерба, непогашенного Бишимбаевым», - отметил спикер.

11 октября в пятницу стало известно, что экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев вышел на свободу.

Напомним, в марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы.

Его признали виновным в получении взятки и хищении. Кроме того, по решению суда, у К. Бишимбаева конфисковали имущество. Судебное разбирательство длилось больше четырех месяцев. Вместе с К. Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека. Это бывшие сотрудники АО «Байтерек Development», предприниматели и представители строительных компаний. В феврале 2019 года К. Бишимбаева перевели в учреждение средней безопасности ИЧ 167/3 в Шымкенте.