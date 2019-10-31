Условно-досрочное освобождение хотят запретить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев высказался о необходимости запретить условно-досрочное освобождение для осужденных коррупционеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом активной позиции Верховного суда в вопросах очищения судейского корпуса мы совместными усилиями изобличаем служителей Фемиды. В этом году уже осуждены пятеро. В этой связи агентством инициировано усиление ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупцию. А также предложено ограничить применение условно-досрочного освобождения по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям», - сказал Алик Шпекбаев на коллегии Антикоррупционной службы.

При этом, он подчеркнул, что основную массу преступлений составляют факты взяточничества - 850, хищений - 714 и злоупотребления должностными полномочиями - 224.

«С начала года изобличено 1028 лиц, из них 23 - руководители республиканского уровня и 86 - областного. Значительно выросла сумма установленного ущерба - 23,2 миллиарда тенге, что выше в 1,7 раза, чем в 2018 году, 13,5 миллиарда тенге за девять месяцев. Возмещено 94 процента», - добавил спикер.