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    10:37, 18 Март 2021 | GMT +6

    Условно-досрочно освобожденного жителя Кокшетау вернули в тюрьму

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За хранение наркотиков житель Кокшетау вернулся в тюрьму, откуда он был освобожден условно-досрочно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    43-летний житель города Кокшетау, находящийся на условно-досрочном освобождении, был задержан полицейскими за незаконное хранение наркотического средства.

    «В 2018 году мужчина был осужден на шесть лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств. За хорошее поведение неотбытый срок наказания был заменен на ограничение свободы», - отметили в ведомстве.

    Но мужчина, как показала практика, не сделал должных для себя выводов, что и привело к его задержанию с психотропным веществом. Областным судом принято решение о возврате осужденного в места лишения свободы.

    Всего с начала текущего года акмолинскими полицейскими за незаконное хранение наркотических средств уже задержано 56 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - 46 человек.


    Теги:
    Пенитенциарная система Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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