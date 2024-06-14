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    11:45, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Условный срок Самату Абишу прокомментировала Назгуль Рахметуллина

    қаңтар оқиғасы
    Фото: ar.egemen.kz

    Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина высказалась касательно длительного условного срока Самату Абишу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В статье 63 Уголовного кодекса есть перечень преступлений, по которым условное осуждение не применяется. Это коррупционные преступления, еще несколько категорий преступлений, а есть ли основания для применения условного осуждения или нет, в случае если запрета на него нет, решается судом в каждом конкретном случае индивидуально, — сказала Назгуль Рахметуллина, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

    Журналисты уточнили: «А восемь лет условно за превышение власти, это не кажется вам странным?».

    — Условное осуждение часто применяется, эта же статья закона есть, и не применять ее суд не имеет право. Здесь учитывается судим ли ранее человек, как он характеризуется, возместил ли он ущерб, причиненный преступлением, применяется очень часто условное осуждение, — заявила Назгуль Рахметуллина.

    Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя КНБ Самат Абиш приговорен к восьми годам условного наказания. 

    Теги:
    Верховный суд Самат Абиш Суды КНБ Комментарий Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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