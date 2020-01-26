Условия выплаты пособий для многодетных семей намерены улучшить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты РК Нариман Мукушев рассказал о намерении государства улучшить условия выплаты пособий для многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день пособия для многодетных назначаются от 4 и более детей, до 7 и более детей идет градация. То есть, 16 МРП – 4 ребенка, потом назначается по 4 МРП вплоть до 7-го ребенка. 8, 9, 10-ый ребенок – 28 МРП, это в рамках текущего законодательства. Инициированные депутатами Мажилиса поправки подразумевают с 8-го ребенка и далее по 4 МРП дополнительно», - сказал Нариман Мукушев в кулуарах Министерства юстиции РК после заседания межведомственной комиссии.

По его словам, в случае одобрения поправок, выплаты будут осуществляться без верхнего ограничения – то есть, количество детей для выплаты будет неограниченным.

«На сегодняшний день по базе данных у нас зафиксирована семья с максимальным количеством детей – 15. Соответственно, на каждого ребенка будет предусмотрено по 4 МРП», - объяснил вице-министр.

В свою очередь, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова рассказала и других возможных изменениях по вопросам материнства и детства.

«Поправки в основном касаются лиц, в том числе детей, которые вернулись из зоны террористической активности. 530 детей были возвращены в течение последних двух лет, думаем, что этот процесс продолжится и в дальнейшем. На сегодняшний день правового регулирования данных вопросов. Но поскольку мы ранее никогда не сталкивались с такими случаями, и подобные действия происходят впервые, здесь нужно четко регламентировать работу», - отметила Б. Асылова.

Она также сообщила, что механизм работы отработан, присутствует четкое разграничение функционала.

«Но, к сожалению, самого законодательного закрепления в части оказания социальной реабилитации, дерадикализации нет, эти моменты не предусмотрены. Ряд социальных услуг уже оказывается с 2018 года – это полная социальная реабилитация детей в Центрах реабилитации, которые неправительственными организациями. Сейчас нужно урегулировать этот вопрос в правовом поле», - заключила вице-министр МОН.