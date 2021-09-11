Условия в общежитиях столичных студентов не соответствуют нормам - Jas Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жасотановцы провели мониторинг студенческих общежитий колледжей и вузов Нур-Султана и выяснили, в каких условиях живут столичные студенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По инициативе Молодежного крыла Jas Otan и Республиканского общественного совета по поддержке молодежи при партии Nur Otan был проведен рейд по студенческим общежитиям. В ходе рейда выявлено, что состояние некоторых столичных общежитий не соответствует нормам.

Если в общежитии Торгово-экономического колледжа не соблюдаются правила безопасности, то в студенческом доме АО «Финансовая академия» вместе со студентами проживают арендаторы.

Председатель молодежного крыла Jas Otan Нуржан Жетписбаев и депутат Мажилиса Парламента РК Мади Ахметов рассказали, как живут студенты в общежитии Торгово-экономического колледжа.

Хотя, по словам руководителя молодежного крыла, здесь уже проводились проверки, в результате рейда снова было выявлено невыполнение ряда требований.

«Вот уже третий год мы на постоянной основе проводим мониторинг общежитий по всей стране. С августа текущего года проверку прошли 126 общежитий, 10 из них не соответствуют требованиям. В данном студенческом доме колледжа мы были с проверкой в 2019 году и сейчас видим, что на наши замечания никто не отреагировал. Все старое, не соблюдены правила безопасности, в комнатах даже нет холодильника для хранения продуктов, окна и двери находятся в ветхом состоянии. В дальнейшем мы постараемся охватить все общежития, но на особом контроле находятся те, откуда поступают сигналы от студентов», - отмечает Нуржан Жетписбаев.

Депутат Парламента Мажилиса РК Мади Ахметов взял решение этого вопроса на свой личный контроль и пообещал, что повторный визит состоится до конца года.

«Есть поручение Елбасы в рамках «Пяти социальных инициатив» о постройке новых общежитий и улучшения условий проживания студентов.Также данному вопросу особое внимание уделяет Глава государства. Однако мы видим неисполнение на должном уровне этих поручений со стороны ответственных органов. Студентам, проживающим в данном общежитии, приходится готовить и стирать по графику. Не соблюдены санитарные нормы. Отсутствуют надлежащие правила безопасности для совместного проживания с арендаторами, так как два этажа полностью сданы в аренду жильцам. Полтора года студенты находились на дистанционном обучении, и за это время можно было устранить нарушения. Мы снова направим надлежащее письмо руководству. К концу года состоится повторный мониторинг. Для нас важно обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для проживания и обучения студентов», - говорит депутат.

В общежитии Финансовой академии ситуация другая. Соблюдены санитарные требования, правила безопасности. Но здание требует капитального ремонта, так как оно функционирует с 1969 года.

Вопрос общежитий неоднократно поднимался депутатами Мажилиса Парламента РК.

Напомним, ранее сообщалось, что по всему Казахстану начались проверки студенческих общежитий.