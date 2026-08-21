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    Условия субсидирования малого бизнеса изменят в Казахстане: кого это коснется

    В Казахстане изменились правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Единой программы поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ». Соответствующие поправки внесены постановлением Правительства от 18 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Условия субсидирования малого бизнеса изменят в Казахстане: кого это коснется
    Фото: gov.kz

    Согласно изменениям, участниками субсидирования могут быть предприниматели, реализующие или планирующие реализовать проекты по приоритетным видам экономической деятельности. При этом будет учитываться место реализации проекта и место регистрации предпринимателя.

    Перечень приоритетных отраслей в регионах и районах Казахстана может включать не более шести кодов общего классификатора видов экономической деятельности.

    Для субъектов социального предпринимательства отраслевые ограничения не устанавливаются. Субсидирование таких проектов осуществляется в соответствии с видами деятельности, указанными в соответствующем реестре, также с учетом места реализации проекта и регистрации предпринимателя.

    Изменения также уточняют требования к инвестиционным проектам. Субсидирование предоставляется по новым финансовым инструментам, направленным на инвестиции и пополнение оборотных средств.

    К инвестициям относятся расходы на приобретение основных средств, включая коммерческую недвижимость, оборудование, технику, транспорт, биологические, материальные и нематериальные активы, а также строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, используемых в предпринимательской деятельности.

    При этом основные средства, оборудование, техника, транспорт, строительные материалы и другие активы для инвестиционных проектов должны приобретаться у казахстанских производителей, включенных в соответствующий реестр.

    Исключение предусмотрено в случае отсутствия в реестре отечественных производителей необходимых товаров или оборудования. Тогда предприниматель сможет приобрести их у других производителей.

    Для оценки эффективности проектов будут использоваться данные Комитета государственных доходов Министерства финансов и сведения налоговой декларации, а также выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом.

    Если предприниматель не выполнил установленные показатели эффективности, ему может быть предоставлен дополнительный срок продолжительностью не более одного финансового года. Это возможно при подтверждении реализации проекта и целевого использования финансового инструмента.

    Такой срок может быть предоставлен, в частности, при задержке поставки или ввода оборудования в эксплуатацию, получении разрешительных документов или подключении к инженерной инфраструктуре, если причины не зависели от предпринимателя.

    Для инвестиционных проектов срок субсидирования не может превышать 18 месяцев с даты его начала. Дополнительно может предоставляться срок до шести месяцев при форс-мажоре, существенных изменениях законодательства или непредвиденных технических, экономических и производственных обстоятельствах.

    Субсидирование будет осуществляться по финансовым инструментам с номинальной ставкой, не превышающей базовую ставку Национального банка, увеличенную на четыре процентных пункта.

    Для предпринимателей, включенных в реестр субъектов социального предпринимательства, размер субсидирования составляет 50% от номинальной ставки вознаграждения. Оставшуюся часть ставки предприниматель оплачивает самостоятельно.

    Поправками также установлены требования к лизинговым компаниям — участникам программы. Их собственный капитал должен составлять не менее 1 млрд тенге по состоянию на последний отчетный период, подтвержденный финансовой отчетностью. Кроме того, основная деятельность компании должна осуществляться не менее одного года до подачи заявки.

    Для получения субсидии предприниматель обращается в финансовый институт. После оценки финансово-экономической эффективности проекта и принятия положительного решения документы направляются в филиалы финансового агентства для рассмотрения.

    По итогам рассмотрения может быть принято решение о предоставлении субсидии, отказе либо направлении проекта на доработку.

    Постановление вводится в действие с 31 августа 2026 года.

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    Малый и средний бизнес Казахстанцы Казахстан Бизнес
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор