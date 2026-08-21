Условия субсидирования малого бизнеса изменят в Казахстане: кого это коснется

В Казахстане изменились правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Единой программы поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ». Соответствующие поправки внесены постановлением Правительства от 18 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, участниками субсидирования могут быть предприниматели, реализующие или планирующие реализовать проекты по приоритетным видам экономической деятельности. При этом будет учитываться место реализации проекта и место регистрации предпринимателя.

Перечень приоритетных отраслей в регионах и районах Казахстана может включать не более шести кодов общего классификатора видов экономической деятельности.

Для субъектов социального предпринимательства отраслевые ограничения не устанавливаются. Субсидирование таких проектов осуществляется в соответствии с видами деятельности, указанными в соответствующем реестре, также с учетом места реализации проекта и регистрации предпринимателя.

Изменения также уточняют требования к инвестиционным проектам. Субсидирование предоставляется по новым финансовым инструментам, направленным на инвестиции и пополнение оборотных средств.

К инвестициям относятся расходы на приобретение основных средств, включая коммерческую недвижимость, оборудование, технику, транспорт, биологические, материальные и нематериальные активы, а также строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, используемых в предпринимательской деятельности.

При этом основные средства, оборудование, техника, транспорт, строительные материалы и другие активы для инвестиционных проектов должны приобретаться у казахстанских производителей, включенных в соответствующий реестр.

Исключение предусмотрено в случае отсутствия в реестре отечественных производителей необходимых товаров или оборудования. Тогда предприниматель сможет приобрести их у других производителей.

Для оценки эффективности проектов будут использоваться данные Комитета государственных доходов Министерства финансов и сведения налоговой декларации, а также выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом.

Если предприниматель не выполнил установленные показатели эффективности, ему может быть предоставлен дополнительный срок продолжительностью не более одного финансового года. Это возможно при подтверждении реализации проекта и целевого использования финансового инструмента.

Такой срок может быть предоставлен, в частности, при задержке поставки или ввода оборудования в эксплуатацию, получении разрешительных документов или подключении к инженерной инфраструктуре, если причины не зависели от предпринимателя.

Для инвестиционных проектов срок субсидирования не может превышать 18 месяцев с даты его начала. Дополнительно может предоставляться срок до шести месяцев при форс-мажоре, существенных изменениях законодательства или непредвиденных технических, экономических и производственных обстоятельствах.

Субсидирование будет осуществляться по финансовым инструментам с номинальной ставкой, не превышающей базовую ставку Национального банка, увеличенную на четыре процентных пункта.

Для предпринимателей, включенных в реестр субъектов социального предпринимательства, размер субсидирования составляет 50% от номинальной ставки вознаграждения. Оставшуюся часть ставки предприниматель оплачивает самостоятельно.

Поправками также установлены требования к лизинговым компаниям — участникам программы. Их собственный капитал должен составлять не менее 1 млрд тенге по состоянию на последний отчетный период, подтвержденный финансовой отчетностью. Кроме того, основная деятельность компании должна осуществляться не менее одного года до подачи заявки.

Для получения субсидии предприниматель обращается в финансовый институт. После оценки финансово-экономической эффективности проекта и принятия положительного решения документы направляются в филиалы финансового агентства для рассмотрения.

По итогам рассмотрения может быть принято решение о предоставлении субсидии, отказе либо направлении проекта на доработку.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2026 года.

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