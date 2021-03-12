Условия работ сельских участковых проверяет начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев посетил села Аккайынского и Тайыншинского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, М. Тулебаев встречается с населением сельских округов, принимает отчеты о работе начальников райотделов полиции и сельских участковых инспекторов, проверяет условия работы.

В райцентре Смирново проживает около шести тысяч человек. Здесь работают два участковых инспектора и один помощник. В райцентре установили 19 камер видеонаблюдения. Изображение с них выведено на служебный компьютер участковых. Всего в Аккайынском районе действуют 103 камеры. В прошлом году с их помощью выявили пять преступлений и 290 правонарушений. По словам начальника отдела полиции района Руслана Сапарова, криминогенная обстановка стабильная. В прошлом году не зарегистрировали разбоев, грабежей, вымогательств, хулиганств.

В Яснополянском сельском округе Тайыншинского района – один участковый. М. Тулебаев поинтересовался отзывами о работе инспектора. Здесь же отчитался об оперативно-служебной деятельности районного отдела полиции начальник Нурлыжан Актанов. Он сообщил, что общая раскрываемость составляет 92%. Наблюдается рост мошенничеств: в прошлом году зарегистрировано 12 таких преступлений, 10 из них - интернет-мошенничества.

В селах М. Тулебаев провел личный прием граждан и вручил благодарственные письма жителям районов за активное содействие в обеспечении правопорядка.

Подобные встречи в ближайшее время будут проходить во всех районах области.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции.