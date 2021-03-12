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    09:20, 12 Март 2021 | GMT +6

    Условия работ сельских участковых проверяет начальник полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев посетил села Аккайынского и Тайыншинского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, М. Тулебаев встречается с населением сельских округов, принимает отчеты о работе начальников райотделов полиции и сельских участковых инспекторов, проверяет условия работы.

    В райцентре Смирново проживает около шести тысяч человек. Здесь работают два участковых инспектора и один помощник. В райцентре установили 19 камер видеонаблюдения. Изображение с них выведено на служебный компьютер участковых. Всего в Аккайынском районе действуют 103 камеры. В прошлом году с их помощью выявили пять преступлений и 290 правонарушений. По словам начальника отдела полиции района Руслана Сапарова, криминогенная обстановка стабильная. В прошлом году не зарегистрировали разбоев, грабежей, вымогательств, хулиганств.

    В Яснополянском сельском округе Тайыншинского района – один участковый. М. Тулебаев поинтересовался отзывами о работе инспектора. Здесь же отчитался об оперативно-служебной деятельности районного отдела полиции начальник Нурлыжан Актанов. Он сообщил, что общая раскрываемость составляет 92%. Наблюдается рост мошенничеств: в прошлом году зарегистрировано 12 таких преступлений, 10 из них - интернет-мошенничества.

    В селах М. Тулебаев провел личный прием граждан и вручил благодарственные письма жителям районов за активное содействие в обеспечении правопорядка.

    Подобные встречи в ближайшее время будут проходить во всех районах области.


    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Послание Президента РК
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