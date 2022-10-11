Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» интернет-площадей на сайте Международного информационного агентства «Казинформ» www.inform.kz кандидатам в Президенты Республики Казахстан, участвующим во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики» – собственник Международного информационного агентства «Казинформ» с сайтом www.inform.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года

«О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на Сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее – Агитационные материалы).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов в Президенты Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов в эфире Телеканала осуществляется после 18.00 часов 21 октября 2022 года до 00.00 часов 19 ноября 2022 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Сайтом.

Требования к агитационным материалам указаны в приложении к тарифам. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в Президенты Республики Казахстан

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Размещение агитационных материалов Кандидатами либо их уполномоченными представителями на Сайте международного информационного агентства «Казинформ».

1.1.1.Публикации на сайте www.inform.kz

2. Баннерная реклама на сайте www.inform.kz

3. Публикации в социальных сетях МИА «Казинформ»

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 18 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, БЦ Parkline, 2 этаж, офис 206, телефоны 8 (7172) 95 40 59.

Письменные заявления посредством факсимильной и Интернет-связи не принимаются.



