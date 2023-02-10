Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определены общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» интернет-площадей на сайте Международного информационного агентства «Казинформ» www.inform.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, а также политическим партиям, выдвинувшим партийные списки для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года.

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики»– собственник Международного информационного агентства «Казинформ» с сайтом www.inform.kz (далее – сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года

«О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18:00 часов 18 февраля 2023 года до 00:00 часов 18 марта 2023 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан (далее – кандидат), либо с уполномоченным представителем кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;

2) копия документа, потверждающего полномочия представителя кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются сайтом. При этом размещение агитационных материалов осуществляется в соответствии с имеющимися техническими возможностями на момент подачи письменного заявления, то есть наличие и/или отсутствие рекламы/собственных промоматериалов в предполагаемый интервал интернет-площади МИА «Казинформ».

Требования к агитационным материалам указаны в приложении к тарифам. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан. Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Размещение агитационных материалов кандидатами либо их уполномоченными представителями на сайте Международного информационного агентства «Казинформ»

1.Публикации на сайтеwww.inform.kz

№ Наименование услуги Описание Ед. измер. Стоимость с учетом НДС, тенге 1 Размещение информационных сообщений, пресс-релизов на одном языке (каз., рус., англ.) Объемом до 2500 знаков с пробелами, до 4-х фото Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей Разрешение/качество - не менее 72px услуга 90 000 2 Размещение агитационной статьи на одном языке (каз., рус., англ.) Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4-х фото, 25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей Разрешение/качество - не менее 72px услуга 396 000 3 Размещение лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.) Объемом до 10 000 символов с пробелами, до 10 фото, 25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей Разрешение/качество - не менее 72px услуга 554 400 4 Подготовка агитационной статьи/ пресс-релиза/лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.)) 10 000 символов с пробелами, 25 тенге за каждый знак услуга 140 000 Объемом до 5000 знаков с пробелами, от 5000 знаков с пробелами 25 тенге за каждый дополнительный знак услуга 100 000 Объемом до 2500 знаков с пробелами 60 000 5 Размещение видео – ролика в теле пресс-релиза/ агитационной статьи Длительность не более 10 минут тех. требования: 1. кодек h264 High bitrate 2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p 3. Field Order Progressive 4. Encoding setting Main, Level 4.1 5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps 6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео услуга 36 000 6 Размещение видео - ролика в разделе «Видео» Длительность не более 10 минут тех. требования: 1. кодек h264 High bitrate 2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p 3. Field Order Progressive 4. Encoding setting Main, Level 4.1 5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps 6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео услуга 120 000 7 Закрепление статьи на первой позиции в ленте новостей выделенным красным шрифтом. PR-статьи/ информационные сообщения, пресс-релизы/ интервью/лонгридов при покупке 4 часов + 2 часа бонусом 2 часа + 25 % 8 Размещение статьи в блок «А» + 50 % 9 Фоторепортаж Подготовка и размещение материала до 3 600 знаков, 12 фото (не более 800*400 пикселей) услуга 300 000 10 Интервью Подготовка и размещение интервью на главной странице услуга 450 000 Размещение готового интервью на главной странице услуга 350 000 11 Размещение инфографики Размещение в новостной ленте с перемещением в раздел «Инфографика». Разрешение: по ширине 980 пикселей, высота не ограничена. услуга 110 000

2.Баннерная реклама на сайтеwww.inform.kz

Блок Наименование услуги Описание Ед. измер ения Стоимость с учетом НДС, тенге Б1 Баннер в верхней части страницы (слева) 400 х 100 пикселей сутки 200 000 Б2 Баннер в верхней части страницы (середина) 400 х 100 пикселей сутки 200 000 Б3 Баннер в средней части страницы (слева) 400 х 100 пикселей сутки 150 000 Б4 Баннер в средней части страницы (середина) 400 х 100 пикселей сутки 150 000 Б5 Баннер в нижней части страницы (слева) 400 х 100 пикселей сутки 100 000 Б6 Баннер в нижней части страницы (середина) 400 х 100 пикселей сутки 100 000 Б7 Баннер в верхней части страницы (справа) 420 х 100 пикселей сутки 200 000 Б8 Баннер в средней части страницы (справа) 420 х 100 пикселей сутки 150 000 Б9 Баннер в нижней части страницы (справа) 420 х 100 пикселей сутки 100 000 Б10 Баннер на странице статьи 420 х 100 пикселей сутки 100 000 Б11 Баннер в верхней части страницы (середина) (Б1+Б2) 860*100 пикселей сутки 400 000 Б12 Баннер в средней части страницы (середина) (Б3+Б4) 860*100 пикселей сутки 300 000 Б13 Баннер в нижней части страницы (середина) (Б5+Б6) 860*100 пикселей сутки 200 000 Б14 Плавающий баннер до 370*210 пикселей сутки 200 000 Б15 Full screen до 1300*700 пикселей сутки 500 000 Разработка баннера Разработка баннера с учетом технической спецификации Заказчика услуга 150 000 Разработка баннера Разработка баннера с возможностью адаптации под различные форматы СМИ услуга 300 000

3.Публикации в социальных сетях МИА «Казинформ»

Размещение Социальные сети Формат Характеристика Стоимость, тенге (с учетом НДС) Публикация материала в социальных сетях Facebook 1 пост Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.

Технические требования: Изображение: Размер: 1 080 х 1 350 пикселей формат: JPEG, PNG Видео: Размер: 16:9, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16 Вес: не более 500 мб 25 000 Instagram 1 пост Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.

Технические требования: Формат видео для Instagram Reels Длительность: до 60 секунд Ориентация: портретная (полноэкранная) Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — рекомендуемое разрешение 1080 x 1920 Размер файла: не более 200 мб Фото в ленте Instagram Формат: горизонтальное изображение — 4:5, квадратное — 1:1. Разрешение: изображение — 1080×1350 пикселей, квадратное — 1080×1080 пикселей. Количество: до 10 фотографий в одном посте. Формат видео в ленте Instagram Длительность: от 3 секунд до 1 минуты Ориентация: портретная и альбомная Соотношение сторон и разрешение: 1,91:1 — 1080 x 608; 4:5 — 1080 x 1350 Размер файла: не более 500 мб Формат: MP4 и MOV Формат видео для сторис в Instagram Длительность: 15 секунд Ориентация: рекомендуется портретная Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — мин. разрешение 600 x 1067, рекомендуемое — 1080 x 1920 Размер файла: не более 200 мб 100 000 Telegram 1 пост Текст: до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.

Технические требования: Видео Формат: 1080 х 720 или 720 х1 080, 480 x 320 или 320 x 480 пикселей. Качестве - 1080, 4К Размер файла: не более 500 мб Изображение: Размер: 4:5 Формат: JPEG, PNG 100 000

Письменные заявления принимаются собственником сайта с 15 февраля 2023 года по 14 марта 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, БЦ Parkline, 2 этаж, офис 206, телефоны 8 (7172) 95 40 59.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.