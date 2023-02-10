Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определены общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» интернет-площадей на сайте Международного информационного агентства «Казинформ» www.inform.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, а также политическим партиям, выдвинувшим партийные списки для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года.
НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики»– собственник Международного информационного агентства «Казинформ» с сайтом www.inform.kz (далее – сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года
«О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы).
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18:00 часов 18 февраля 2023 года до 00:00 часов 18 марта 2023 года.
Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан (далее – кандидат), либо с уполномоченным представителем кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;
2) копия документа, потверждающего полномочия представителя кандидата;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.
Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются сайтом. При этом размещение агитационных материалов осуществляется в соответствии с имеющимися техническими возможностями на момент подачи письменного заявления, то есть наличие и/или отсутствие рекламы/собственных промоматериалов в предполагаемый интервал интернет-площади МИА «Казинформ».
Требования к агитационным материалам указаны в приложении к тарифам. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.
Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.
Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан. Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
Размещение агитационных материалов кандидатами либо их уполномоченными представителями на сайте Международного информационного агентства «Казинформ»
1.Публикации на сайтеwww.inform.kz
|
№
|
Наименование услуги
|
Описание
|
Ед. измер.
|
Стоимость с учетом НДС, тенге
|
1
|
Размещение информационных сообщений, пресс-релизов на одном языке (каз., рус., англ.)
|
Объемом до 2500 знаков с пробелами, до 4-х фото
Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей
Разрешение/качество - не менее 72px
|
услуга
|
90 000
|
2
|
Размещение агитационной статьи на одном языке (каз., рус., англ.)
|
Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4-х фото,
25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей
Разрешение/качество - не менее 72px
|
услуга
|
396 000
|
3
|
Размещение лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.)
|
Объемом до 10 000 символов с пробелами, до 10 фото,
25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей
Разрешение/качество - не менее 72px
|
услуга
|
554 400
|
4
|
Подготовка агитационной статьи/ пресс-релиза/лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.))
|
10 000 символов с пробелами, 25 тенге за каждый знак
|
услуга
|
140 000
|
Объемом до 5000 знаков с пробелами, от 5000 знаков с пробелами 25 тенге за каждый дополнительный знак
|
услуга
|
100 000
|
Объемом до 2500 знаков с пробелами
|
60 000
|
5
|
Размещение видео – ролика в теле пресс-релиза/ агитационной статьи
|
Длительность не более
10 минут
тех. требования:
1. кодек h264 High bitrate
2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p
3. Field Order Progressive
4. Encoding setting Main, Level 4.1
5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps
6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео
|
услуга
|
36 000
|
6
|
Размещение видео - ролика в разделе «Видео»
|
Длительность не более
10 минут
тех. требования:
1. кодек h264 High bitrate
2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p
3. Field Order Progressive
4. Encoding setting Main, Level 4.1
5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps
6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео
|
услуга
|
120 000
|
7
|
Закрепление статьи на первой позиции в ленте новостей выделенным красным шрифтом.
|
PR-статьи/ информационные сообщения, пресс-релизы/
интервью/лонгридов при покупке 4 часов + 2 часа бонусом
|
2 часа
|
+ 25 %
|
8
|
Размещение статьи в блок «А»
|
+ 50 %
|
9
|
Фоторепортаж
|
Подготовка и размещение материала до 3 600 знаков,
12 фото (не более 800*400 пикселей)
|
услуга
|
300 000
|
10
|
Интервью
|
Подготовка и размещение интервью на главной странице
|
услуга
|
450 000
|
Размещение готового интервью на главной странице
|
услуга
|
350 000
|
11
|
Размещение инфографики
|
Размещение в новостной ленте с перемещением в раздел «Инфографика». Разрешение: по ширине 980 пикселей, высота не ограничена.
|
услуга
|
110 000
2.Баннерная реклама на сайтеwww.inform.kz
|
Блок
|
Наименование услуги
|
Описание
|
Ед. измер ения
|
Стоимость с учетом НДС, тенге
|
Б1
|
Баннер в верхней части страницы (слева)
|
400 х 100 пикселей
|
сутки
|
200 000
|
Б2
|
Баннер в верхней части страницы (середина)
|
400 х 100 пикселей
|
сутки
|
200 000
|
Б3
|
Баннер в средней части страницы (слева)
|
400 х 100 пикселей
|
сутки
|
150 000
|
Б4
|
Баннер в средней части страницы (середина)
|
400 х 100 пикселей
|
сутки
|
150 000
|
Б5
|
Баннер в нижней части страницы (слева)
|
400 х 100 пикселей
|
сутки
|
100 000
|
Б6
|
Баннер в нижней части страницы (середина)
|
400 х 100 пикселей
|
сутки
|
100 000
|
Б7
|
Баннер в верхней части страницы (справа)
|
420 х 100 пикселей
|
сутки
|
200 000
|
Б8
|
Баннер в средней части страницы (справа)
|
420 х 100 пикселей
|
сутки
|
150 000
|
Б9
|
Баннер в нижней части страницы (справа)
|
420 х 100 пикселей
|
сутки
|
100 000
|
Б10
|
Баннер на странице статьи
|
420 х 100 пикселей
|
сутки
|
100 000
|
Б11
|
Баннер в верхней части страницы (середина) (Б1+Б2)
|
860*100 пикселей
|
сутки
|
400 000
|
Б12
|
Баннер в средней части страницы (середина) (Б3+Б4)
|
860*100 пикселей
|
сутки
|
300 000
|
Б13
|
Баннер в нижней части страницы (середина) (Б5+Б6)
|
860*100 пикселей
|
сутки
|
200 000
|
Б14
|
Плавающий баннер
|
до 370*210 пикселей
|
сутки
|
200 000
|
Б15
|
Full screen
|
до 1300*700 пикселей
|
сутки
|
500 000
|
Разработка баннера
|
Разработка баннера с учетом технической спецификации Заказчика
|
услуга
|
150 000
|
Разработка баннера
|
Разработка баннера с возможностью адаптации под различные форматы СМИ
|
услуга
|
300 000
3.Публикации в социальных сетях МИА «Казинформ»
|
Размещение
|
Социальные сети
|
Формат
|
Характеристика
|
Стоимость, тенге (с учетом НДС)
|
Публикация материала
в социальных сетях
|
1 пост
|
Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.
Технические требования:
Изображение:
Размер: 1 080 х 1 350 пикселей
формат: JPEG, PNG
Видео:
Размер: 16:9, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16
Вес: не более 500 мб
|
25 000
|
1 пост
|
Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.
Технические требования:
Формат видео для Instagram Reels
Длительность: до 60 секунд
Ориентация: портретная (полноэкранная)
Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — рекомендуемое разрешение 1080 x 1920
Размер файла: не более 200 мб
Фото в ленте Instagram
Формат: горизонтальное изображение — 4:5, квадратное — 1:1.
Разрешение: изображение — 1080×1350 пикселей, квадратное — 1080×1080 пикселей.
Количество: до 10 фотографий в одном посте.
Формат видео в ленте Instagram
Длительность: от 3 секунд до 1 минуты
Ориентация: портретная и альбомная
Соотношение сторон и разрешение: 1,91:1 — 1080 x 608; 4:5 — 1080 x 1350
Размер файла: не более 500 мб
Формат: MP4 и MOV
Формат видео для сторис в Instagram
Длительность: 15 секунд
Ориентация: рекомендуется портретная
Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — мин. разрешение 600 x 1067, рекомендуемое — 1080 x 1920
Размер файла: не более 200 мб
|
100 000
|
Telegram
|
1 пост
|
Текст: до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.
Технические требования:
Видео
Формат: 1080 х 720 или 720 х1 080, 480 x 320 или 320 x 480 пикселей.
Качестве - 1080, 4К
Размер файла: не более 500 мб
Изображение:
Размер: 4:5
Формат: JPEG, PNG
|
100 000
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