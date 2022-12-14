Условия предоставления эфирного времени на телеканале «Jibek Joly» кандидатам в депутаты Сената

14 Декабря 2022, 11:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» эфирного времени на телевизионном канале «Jibek Joly» кандидатам в депутаты Сената Парламента Республики, участвующим в выборах 14 января 2023 года.

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики» (далее – Общество)– собственник телевизионного канала «Jibek Joly» (далее – Телеканал) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфирного времени на Телеканале для размещения материалов предвыборной агитации (далее – Агитационные материалы).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов в эфире Телеканала осуществляется после 18:00 24 декабря 2022 года до 00:00 13 января 2023 года.

Телеканал предоставляет эфирное время на основании письменного договора, заключаемого между Обществом и Кандидатом в депутаты Сената Парламента (далее – Кандидат) или с уполномоченным представителем Кандидата. Эфирное время предоставляется с учетом имеющихся технических возможностей.

Основанием для заключения договора о предоставлении эфирного времени является письменное заявление Кандидата либо его уполномоченного представителя на имя руководителя Общества. Количество, хронометраж, предполагаемые дата и время размещения в эфире Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения в эфире Телеканала материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Обществом.

В случае если к моменту поступления письменного заявления, запрашиваемое время предоставлено другому Кандидату, обратившемуся раньше, либо по техническим возможностям не может быть предоставлено, Общество предлагает Кандидату иное время для размещения Агитационных материалов, с учетом технических возможностей Телеканала.

Агитационные материалы должны соответствовать следующим требованиям: Кодек MPEG-2, Chroma 422, битрэйт 50 Мбит/сек, 25 кадров в секунду, разрешение 1920*1080, тип развертки interlaced, порядок построения полей - верхнее поле первое (topfieldfirst), соотношение кадра 16:9; Аудио: Формат PCM, WAV, 24 бита, 48 kHz, уровень -12 ДБ, звук в конечном варианте материала должен быть сведен в левую дорожку 1-го стереоканала, допускается использование идентичной правой дорожки (псевдо стерео). Видео и Аудио должно быть в контейнере MXF OP-1a. Видеоматериалы предоставляются на внешних носителях (жесткий диск, флеш-карта).

Одновременно с видеоносителем предоставляется расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора о предоставлении эфирного времени, письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в Агитационных материалах, а в случае их смерти - письменные разрешения наследников, в случае использования в рекламных материалах изображения несовершеннолетних детей - письменные разрешения от родителей, опекунов, попечителей.

Агитационные материалы должны содержать звуковую или визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора сообщение в эфир Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

Общество отказывает в выпуске в эфир Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований.

Общество вправе отказать в выходе в эфир Агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

Условия и порядок предоставления эфирного времени и интернет площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

1.Размещение агитационных материалов Кандидатами либо их уполномоченными представителями в эфире телеканала «Jibek Joly»

Письменные заявления принимаются собственником Телеканала с 21 декабря 2022 года по 11 января 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 10:00 до 18:00 по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, БЦ Parkline, 2 этаж, офис 206, телефоны 8 (7172) 95 40 59.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.