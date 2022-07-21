21 Июля 2022 16:36

Условия получения права на недропользование по углеводородам упростили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях упрощения условий получения права на недропользование, а также формирования стабильной конкурентной среды при проведении аукциона, в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» внесены поправки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

В частности внесены следующие изменения и дополнения:

1) увеличено количество проводимых аукционов с 2 до 4 раз в течении года;

2) предусмотрена возможность передачи права на заключение контракта участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в случае, если первоначальный победитель аукциона не выполнил требования законодательства о недрах и недропользовании, предъявляемые к победителю аукциона.

Ранее в таком случае участок недр повторно выставлялся на аукцион, что увеличивало сроки его вовлечения в разработку и освоение;

3) в качестве подтверждения достаточности финансовых средств для выполнения минимальных требований по работам на участке недр в период разведки, предусмотрен исчерпывающий перечень документов в виде информации о наличии и номере банковского счета, выписки об остатках денег на банковском счете, или договора о привлечении средств;

4) вводится гарантийный взнос, равный:

- в случае предоставления права недропользования на разведку и добычу углеводородов – сумме, равной двукратному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

- в случае предоставления права недропользования на добычу углеводородов – сумме, равной однократному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

5) не представляется заявителем информация, имеющаяся в информационных системах государственных органов.

Поправки вводятся в действие с 1 января 2023 года.